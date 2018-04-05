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"Уралвагонзавод" в этом году поставит Минобороны РФ танки Т-90М с кондиционерами

Армия и ОПК
5 апреля, 19:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Впервые такую систему получили танки Т-90С, поставленные в Алжир

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Танк Т-90М

Танк Т-90М

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" впервые поставит Минобороны РФ танки Т-90М с системой кондиционирования, сообщили в четверг в корпорации.

"Новейший российский танк Т-90М получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году. Впервые такую систему получили танки Т-90С, поставленные в Алжир", - говорится в сообщении.

Термоэлектрический кондиционер работает как при высоких, так и при низких температурах, а также при сверхвысоких ударных и механических нагрузках. Танк Т-90М оснащен дополнительным дизель-генератором, отвечающим за бесперебойное снабжение электричеством на стоянке, поэтому кондиционер не расходует энергию аккумуляторов.

"Кондиционер танка состоит из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключаться автономно, способны плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха", - отмечается в сообщении.

В январе ТАСС сообщал, что российская армия в ближайшие месяцы примет на вооружение новый танк Т-90М, первая партия машин позволит перевооружить танковый батальон.

Согласно организационно-штатной структуре, в танковом батальоне танкового полка 31 машина, тогда как танковый батальон мотострелкового полка насчитывает 40 единиц техники данного типа.

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