Путин поздравил со столетним юбилеем сотрудников военных комиссариатов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, военные комиссары, военачальники собрались в четверг в Театре Российской армии на торжественное мероприятие, посвященное столетию образования в России военных комиссариатов, сообщило Минобороны РФ.

С юбилеем собравшихся поздравил президент России Владимир Путин.

"В истории военных комиссариатов - немало ярких, героических страниц, которыми по праву гордиться страна. Они всегда четко решали поставленные задачи, комплектовали воинские части и соединения, снабжали их техникой и транспортом. Вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности государства. Сегодня военные комиссариаты - как территориальные органы Министерства обороны - надежно обеспечивают связь между Вооруженными силами и обществом, армией и народом", - говорится в поздравлении президента, которое зачитал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Также поздравления в прямом эфире прозвучали с земной орбиты - от экипажа МКС российских космонавтов Антона Шкаплерова и Олега Артемьева.

Завершились торжества большим концертом с участием известных артистов и музыкантов.

Ровно век назад, 8 апреля 1918 года, Советом народных комиссаров был принят "Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам". Эта дата вошла в историю, и сегодня в этот день принято чествовать тех людей, которые открывают дорогу в армию не только для каждого призывника, но и всем, кто желает связать свою жизнь и судьбу со службой Отечеству, стать защитником Родины.