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Саперы на учениях подорвали лед на Дону под Волгоградом для ликвидации заторов

Армия и ОПК
6 апреля, 0:52 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, апреля. /ТАСС

Кроме того, военнослужащие отработали действия по проведению инженерной разведки в местах закладки взрывчатого вещества и элементы подрыва

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Военные инженеры в ходе учений под Волгоградом отработали действия по ликвидации ледяных заторов на реке. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

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"Саперы на полигоне Прудбой в ходе полевого выхода выполнили серию учебных подрывов льда на реке Дон", - сказал Астафьев.

Военнослужащие, в частности, отработали действия по проведению инженерной разведки в местах закладки взрывчатого вещества и элементы подрыва. Военные инженеры на полигоне Прудбой обеспечат переправу через овраги и наведут 40-метровые мосты грузоподъемностью до 60 тонн с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

Астафьев напомнил, что в Волгоградской области создали группировку инженерных подразделений для оперативного реагирования на паводковые затопления. В составе группировки - личный состав понтонно-мостового подразделения, переправочно-десантная техника и станции комплексной очистки СКО-10 "Гигиена", с помощью которых можно очистить воду из рек.

В четверг в областном МЧС сообщили, что в зоне подтопления находятся более 2,2 тыс. человек, эвакуированы 328 человек, которые в основном разместились у родственников.

По прогнозам спасателей, 6-8 апреля продолжится повышение уровней воды в притоках рек Хопра и Медведицы, на реке Бузулук у станицы Преображенская уровень воды сохранится в пределах и выше опасной отметки.

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