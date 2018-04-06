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Российские вертолетчики уничтожили объекты условного противника в горах Армении

Армия и ОПК
6 апреля, 0:58 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, апреля. /ТАСС

Кроме того, пилоты отработали задачи по поиску и слежению за колоннами военной техники, огневой воздушной поддержке мотострелков, переброске войск и эвакуации раненых

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Летчики армейской авиации российской авиабазы Эребуни в Армении успешно выполнили огневые задачи, уничтожив объекты и технику условного противника на горном полигоне. Об этом сообщил  руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

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"При решении практических контрольных задач более 20 экипажей вертолетов ЮВО из вооружения вертолетов и неуправляемыми ракетами на мишенном поле высокогорного полигона Алагяз уничтожили военные объекты, живую силу, бронетехнику и авиационные цели условного противника",- отметил Астафьев, уточнив, что ракетные пуски были электронными.

Также летчики выдержали экзамен по поиску и слежению за колоннами военной техники, огневой воздушной поддержке мотострелков, переброске войск и эвакуации раненых.

В учениях в Закавказье задействовали более 50 единиц авиационной и специальной техники.

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