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Более 12 тыс. человек и свыше 120 единиц техники пройдут по Красной площади 9 мая

Армия и ОПК
6 апреля, 2:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Тренировки пешей и механизированной колонн в подмосковном Алабине начались с 28 марта

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек и свыше 120 единиц техники, в том числе новейшие образцы оружия, пройдут 9 мая по Красной площади на параде в честь 73-летия Победы. Об этом сообщил  "Красной Звезде" главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

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"В этом году количество участников пешей составляющей парадного расчета увеличено до 12,5 тыс. человек (в 2017 году прошли более 10 тыс. - прим. ТАСС)", - рассказал главком. Он уточнил, что в колонну из 33 парадных расчетов вошли действующие военные, курсанты, воспитанники военных училищ, представители других силовых ведомств. Во второй раз в параде примет участие расчет "Юнармии", также пройдет сборный женский батальон нескольких военных вузов.

Тренировки пешей и механизированной колонн в подмосковном Алабине начались с 28 марта, с 9 апреля к тренировкам подключится авиация ВКС. "Всего в Алабине мы проведем 12 тренировок. Ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция военного парада на Красной площади - 6 мая", - сообщил главком.

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В механизированной колонне представлены более 120 единиц техники (в 2017 году было 114 единиц), в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры (БТР) "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, гаубицы "Мста-С", комплексы ПВО "Бук-М2" и "Панцирь-С1", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и стратегические "Ярс". Пройдут перспективные образцы вооружений: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", гаубицы "Коалиция-СВ", арктический вариант комплекса "ТорМ2ДТ". Впервые покажут боевые машины поддержки танков "Терминатор", уточнил Салюков.

Над столицей 9 мая пролетят 73 самолета и вертолета, их число традиционно соответствует годовщине Победы. Над Красной площадью пройдут стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, заправщики Ил-78, военнотранспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24П. Будут использованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

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