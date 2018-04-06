Российско-монгольские учения "Селенга-2018" пройдут в октябре на полигоне в Бурятии

ЧИТА, 6 апреля. /ТАСС/. Российско-монгольские учения "Селенга-2018" пройдут в октябре на полигоне Бурдуны в Бурятии. Такое решение приняли в ходе первого раунда консультаций представители Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии, сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.

"На предстоящем учении планируется отработать совместные действия в ходе антитеррористической операции во взаимодействии с тактическим воздушным десантом. К маневрам планируется привлечь более 1 тыс. военнослужащих ВВО и Вооруженных сил Монголии", - сказали в пресс-службе.

Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года, до 2011-го они назывались "Дархан", что в переводе с монгольского означает "Строитель". В 2016 году маневры прошли на полигоне Бурдуны в Бурятии, а в 2017-м учения впервые провели в пустыне Гоби на территории Монголии.