Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская военная делегация оценила новые разработки казахстанского ОПК в Астане

Армия и ОПК
6 апреля, 6:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Офицеры ВС РФ познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин "Арлан" и бронетранспортеров "Барыс"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 апреля. Российская делегация, которую возглавляет командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, в ходе визита в Астану посетила оборонные предприятия "Казахстан парамаунт инжиниринг" и "Казахстан аселсан инжиниринг", изучив современные образцы техники и вооружения, выпускаемые на их мощностях. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин "Арлан" и бронетранспортеров "Барыс" с колесной формулой 6х6 и 8х8, а также радиостанций, средств индивидуальной бронезащиты и оптических приборов. Генерал-лейтенант Лапин высоко оценил тактико-технические характеристики продукции казахстанских оборонщиков и новейшие разработки заводчан в интересах армии союзного государства", - сказал Рощупкин.

Визит российской военной делегации проходит в соответствии с планом двустороннего сотрудничества. Запланированы переговоры с руководящим составом министерства обороны Республики Казахстан, где будут обсуждать вопросы региональной безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
3
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
4
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
5
"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России
6
СМИ: подготовка США новых пошлин на импорт из КНР нарушает принципы мировой торговли
7
Москва проинформировала Лондон о дипломатах, готовых встретиться с Юлией Скрипаль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости