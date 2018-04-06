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Экипажи бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе в небе над Волгоградом

Армия и ОПК
6 апреля, 8:55 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, апреля. /ТАСС

Заправка осуществлялась на высотах до 6 тыс. м

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Экипажи авиаполка, дислоцированного в Волгоградской области, отработали элемент совместного взаимодействия в воздухе, в том числе в ночное время. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"10 экипажей фронтовых бомбардировщиков выполнили дозаправку с самолета-топливозаправщика Ил-78 днем и ночью, одиночно и в составе пары", - сказал он.

Заправка осуществлялась на высотах до 6 тыс. м в условиях, когда самолеты находились на расстоянии менее 20 м от воздушного танкера и перемещались со скоростью около 600 км/ч.

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