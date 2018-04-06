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Саперы Западного военного округа получили нового робота "Кобра-1600"

Армия и ОПК
6 апреля, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Роботы входят в состав новейшего мобильного комплекса разминирования, созданного на базе микроавтобусов повышенной проходимости

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© Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Робототехнический комплекс "Кобра-1600" в составе новейшего мобильного комплекса разминирования получили саперы Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс "Кобра-1600", комплект средств разрушения ВОП "2Р4", а также комплект фото и видео-оборудования", - перечислили в пресс-службе.

Всего в округ поступили три мобильных инженерных комплекса разминирования на базе микроавтобусов повышенной проходимости.

Перспективный комплекс предназначен для разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на объектах государственной важности при проведении особо важных мероприятий.

"Основные задачи комплекса - разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов, выполнение технологических операций", - отметили в округе.

Всего оснащение машины насчитывает более 20 видов различных технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств.

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