ВМФ России до 2022 года получит в свой состав шесть новейших корветов проекта 22160

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Военно-морской флот России до 2022 года получит в свой состав шесть корветов (патрульных кораблей) проекта 22160. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Головной патрульный корабль в серии проекта 22160 - "Василий Быков" - был заложен 26 февраля 2014 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Все последующие корабли находятся на различных этапах постройки", - говорится в сообщении департамента.

Корветы проекта 22160 спроектированы АО "Северное проектно-конструкторское бюро" и строятся на предприятии "Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького". Корабли предназначены для защиты и охраны морской акватории экономической зоны, а также обеспечения устойчивости сил и объектов флота при обороне районов базирования. Помимо этого, они способны эффективно решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа около 80 человек. Дальность плавания - 6000 морских миль. Для эффективного выполнения задач корабли в качестве штатного вооружения имеют 57-мм артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс, пулемёты. Предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения. В зависимости от характера поставленных задач на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении.