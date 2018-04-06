МО РФ: "Джебхат ан-Нусра" и "Сирийская свободная армия" планируют химатаки в Сирии

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Сирийская свободная армия" планируют химические атаки с применением хлора в подконтрольных им населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа. Об этом сообщил в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Главарями группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Сирийская свободная армия", действующих совместно, спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа", - сказал он.

Генерал уточнил, что сведения о нескольких готовящихся провокациях на юге Сирии, в том числе с применением отравляющих веществ, были получены от боевиков группировки "Джейш Ахрар аль-Ашаир", перешедших на сторону правительства. Евтушенко сообщил, что "боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей, а также оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Дераа". Для видеофиксации провокационных химатак уже завезено оборудование и ведется подготовка, сказал он.