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Два истребителя Су-57 впервые пролетят над Красной площадью 9 мая

Армия и ОПК
6 апреля, 16:57 дата обновления: 6 апреля, 17:16 UTC+3

Всего в военном параде примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации

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Истребители пятого поколения Су-57

Истребители пятого поколения Су-57

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пара новейших истребителей Су-57 (ПАК ФА) впервые в истории пролетит над Красной площадью во время парада Победы, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"В текущем году в военном параде примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно- транспортной и армейской авиации <...> В параде будут задействованы два самолета Су-57", - рассказали в российском военном ведомстве.

Помимо истребителей пятого поколения над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД.

В парадном воздушном строю пройдут вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29 и МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, а штурмовики Су-25 традиционно раскрасят дымами небо над Москвой в цвета российского флага.

Как уточнили в Минобороны РФ, все экипажи Воздушно-космических сил, задействованные в военном параде, к пятнице завершили перебазирование из пунктов постоянной дислокации на оперативные аэродромы. Боевая авиация будет подниматься на парад с восьми авиабаз в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

"Полеты экипажей армейской авиации будут проходить на высоте 150 метров и на скорости 200 км/ч. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 метров, а скорость - до 600 км/ч", - уточнили в ведомстве.

Программа Су-57

ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года стало известно, что самолет получил серийное название (индекс) Су-57. Как сообщалось ранее, 5 декабря 2017 года он совершил первый полет с новым двигателем. Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки самолетов в войска. Установочная партия составит 12 машин.

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