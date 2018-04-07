Минобороны РФ опубликовало съемки разрушенного бомбардировками коалиции города Ракка

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало съемки разрушенного бомбардировками западной коалиции во главе с США сирийского города Ракка. Об этом сообщили в субботу в ведомстве.

"В Министерстве обороны России опубликовали фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов города Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции. Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения", - отметили в министерстве.

На представленных снимках демонстрируется фотографии еще целого города, сделанные в 2014 году, в сравнении с сегодняшними, где видны одни руины.

Как отметили в ведомстве, среди тех, кто возвращается в город, остается высокий процент ранений и случаев гибели в результате подрывов на неразорвавшихся боеприпасах и взрывоопасных предметах. "Так, с октября 2017 по март 2018 года среди возвратившихся в город было 658 случаев получения ранений в результате подрывов, а 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей", - сказали в министерстве.

Тела под завалами

В ведомстве напомнили, что в результате бомбардировок коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои.

"В городе не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины. Условия для безопасного возвращения жителей не созданы, а нахождение уже вернувшихся жителей опасно", - сказали в министерстве.

В Минобороны также напомнили, что в освобожденных от боевиков правительственными войсками при содействии российских ВКС городах Алеппо, Дейр-эз-Зор и пригородах Дамаска в Восточной Гуте складывается совершенно иная ситуация: туда доставляют гуманитарную помощь, ведут разминирование, там восстановлен водопровод или организована доставка воды, работают государственные органы управления, восстанавливают больницы и т. д.