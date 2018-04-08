Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВКС России получат в этом году три полковых комплекта С-400

Армия и ОПК
8 апреля, 1:15 UTC+3 МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Прикрытие зенитных ракетных комплексов во время боевого дежурства обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия "Панцирь-С"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России получат в 2018 году три полковых комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в канун Дня противовоздушной обороны.

СПЕЦПРОЕКТ

Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Только в 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Еще три (полковых комплекта) ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году", - сообщили в российском военном ведомстве.

Как напомнили в Минобороны, решение задач по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района страны в Воздушно-космических силах возложено на объединение противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения.

"В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 "Триумф", обеспечивают противовоздушную оборону охраняемого района", - отметили в военном ведомстве.

Прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 во время боевого дежурства обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия "Панцирь-С".

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
3
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
4
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
5
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
6
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
7
СМИ: руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости