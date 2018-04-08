Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дежурные силы ПВО Москвы отследили в 2017 году более 500 тыс. воздушных судов

Армия и ОПК
8 апреля, 1:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Ежедневно в составе дежурных сил объединения ПВО-ПРО на боевое дежурство заступают около 2 тыс. военных и гражданских специалистов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Объединение противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы и Центрального промышленного района страны за минувший год сопроводило более 500 тыс. различных воздушных судов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в канун Дня противовоздушной обороны.

"В течение 2017 года в ходе несения боевого дежурства по ПВО Москвы и Центрального промышленного района дежурные силы обнаружили и обеспечили сопровождение более 500 тыс. воздушных судов", - рассказали в российском военном ведомстве.

Ежедневно в составе дежурных сил объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил РФ на боевое дежурство заступают около 2 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов.

"В ходе боевого дежурства специалисты ПВО проводят регулярные проверки дежурных сил полетами контрольных целей и тренировки по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих аэродинамические и высокоточные цели во всем диапазоне высот и скоростей", - отметили в Минобороны.

Ежесуточно дежурные силы объединения ПВО-ПРО обнаруживают и сопровождают более тысячи воздушных судов, из которых не менее 10% подлежат непрерывному радиолокационному контролю с выдачей информации в Центр управления ВКС, добавили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
3
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
4
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
5
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
6
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
7
СМИ: руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости