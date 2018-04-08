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Стратегический подводный крейсер Северного флота ушел от подлодки на учениях в Арктике

Армия и ОПК
8 апреля, 21:12 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 8, апреля. /ТАСС

В ходе учений экипаж крейсера также выполнил условную торпедную стрельбу для образования полыньи во льду

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МУРМАНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Один из ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота (СФ) успешно выполнил комплекс задач по противодействию подводной лодке противника в Баренцевом море. Об этом сообщает с воскресенье пресс-служба СФ.

"Экипаж крейсера во взаимодействии с многоцелевой атомной подводной лодкой отработал маневры отрыва от преследования, уклонения от атаки условного противника с постановкой ложной цели, а также выполнил условную торпедную стрельбу для образования полыньи во льду", - сообщили на флоте, не уточнив название участвовавшего в учениях крейсера.

В пресс-службе также сообщили, что в Баренцевом море продолжаются учения подводников различных соединений СФ. Они отрабатывают взаимодействие, организацию связи, тактику применения оружия в различной обстановке, получают практику подледного плавания, поиска полыньи и всплытия во льдах, а также ряд других специальных задач.

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