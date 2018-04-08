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На сайте Минобороны можно наблюдать отвод боевиков "Джейш аль-Ислам" из города Дума

Армия и ОПК
8 апреля, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Первые автобусы с боевиками пересекли пункт пропуска

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. На официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени ведется трансляция с камеры видеонаблюдения в районе пункта пропуска Эль-Вафидин, сообщили в Минобороны.

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Группировка "Джейш аль-Ислам" возобновила боевые действия против сирийских войск

Начался вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска.

В пресс-службе Минобороны напомнили, что в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон в городе Дума в воскресенье были прекращены боевые действия и возобновлена операция по выводу боевиков. Для этих целей вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Эль-Вафидин.

Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей, уточнили в Минобороны.

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