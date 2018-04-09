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Первая партия БМП-3 поступила к мотострелкам на Северном Кавказе

Армия и ОПК
9 апреля, 8:50 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, апреля. /ТАСС

Предполагается, что в полевых условиях технику апробируют в ходе начавшейся итоговой проверки на полигоне "Дальний"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Партия новых боевых машин пехоты БМП-3 впервые поступила в соединение 58 общевойсковой армии, дислоцируемой на Северном Кавказе, в рамках программы перевооружения войск Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Партия БМП-3 поступила к мотострелками в Дагестане, новейшей техникой укомплектована мотострелковая рота", - сказал Астафьев.

Предполагается, что в полевых условиях технику апробируют в ходе начавшейся итоговой проверки за зимний период обучения на полигоне "Дальний".

Он уточнил, что в ходе перевооружения предполагается оснастить новыми БМП-3 несколько батальонов этой мотострелковой бригады.

Астафьев напомнил, что последняя модификация БМП-3 получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, значительно повышена защищенность экипажа.

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