Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4

Армия и ОПК
9 апреля, 10:05 дата обновления: 9 апреля, 10:10 UTC+3

В ведомстве уточнили, что среди российских советников в ходе авиаудара никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы
Самолеты F-15 ВВС Израиля

Самолеты F-15 ВВС Израиля

© EPA-EFE/JIM HOLLANDER

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4. Среди российских советников пострадавших нет, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Смотрите также

СМИ: не менее 14 военных погибли в результате ракетного удара по аэродрому в Хомсе

СМИ: банды ИГ атаковали позиции сирийских войск после удара по аэродрому

СМИ: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по аэродрому в Сирии

Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару

"9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. Подразделениями ПВО Вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что "три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет".

Ранее агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что массированный ракетный удар был нанесен в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. По сведениям агентства, среди военнослужащих есть убитые и раненые.

Позднее телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном в момент, когда был нанесен ракетный удар по военному аэродрому Т-4.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
Страны
Ливан Сирия Россия Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
2
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
3
Украинские пограничники не пропустили экипаж судна "Норд" в Крым
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
6
МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4
7
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости