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"Алмаз-Антей" покажет на выставке вооружений в Индии С-400, "Тор" и "Бук"

Армия и ОПК
9 апреля, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В рамках выставки представители концерна также планируют провести ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Индии и других стран

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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" примет участие в 10-ой выставке сухопутных и военно-морских вооружений "Дефэкспо Индия - 2018", которая пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи. В смотре свою продукцию представят 10 дочерних обществ головного предприятия, которые представят зенитные ракетные комплексы С-400, "Тор" и "Бук", сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

"В виде макетов и моделей будет продемонстрирована продукция военного назначения, востребованная странами Азиатско-Тихоокеанского региона: зенитные ракетные системы и комплексы наземного и морского базирования, включая С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", "Бук-М2Э", "Оса-АКМ1", "Риф-М", "Штиль-1" и ЗПРК "Тунгуска-М1", - сказали на предприятии.

"Наше участие в этом мероприятии направлено на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, а также на расширение круга потенциальных заказчиков среди стран Юго-Восточного региона", - заявил заместитель генерального директора "Алмаз-Антея" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, в рамках выставки представители концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Индии и других стран.

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