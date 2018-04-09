Приключенческую ленту "Танки" показали военнослужащим в Сирии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии одними из первых увидели приключенческую ленту "Танки" Кима Дружинина, которая выходит в российский прокат 26 апреля. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании, занимающейся прокатом фильма.

"Вечером 8 апреля за три недели до старта всероссийского проката первыми зрителями приключенческой ленты "Танки" стали военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии", - отмечается в сообщении.

Перед демонстрацией фильма зрителям были показаны видеообращения Андрея Мерзликина, который исполнил роль конструктора Т-34 Михаила Кошкина, и министра культуры России Владимира Мединского.

"Я очень надеюсь на то, что после просмотра "Танков" молодому зрителю подобно героям фильма захочется получить настоящую профессию инженеров, конструкторов, стать учеными, стать солдатами и офицерами, защищающими нашу Родину", - сказал в своем видеобращении министр культуры РФ Владимир Мединский, слова которого приводит пресс-служба Российского военно-исторического общества.

"Мы гордимся тем, что предпремьерный показ фильма состоялся именно здесь, в Сирии, и картину первыми посмотрели военнослужащие, которые являются наследниками боевой славы участников Великой Отечественной войны. Наши военные в Сирии каждый день встречаются лицом к лицу с мировым врагом - терроризмом, таким же злом, каким являлся фашизм 80 лет назад", - привели в пресс-службе компании-прокатчика слова продюсера картины Дмитрия Щербанова.

Фильм "Танки" основан на реальных событиях и рассказывает о конструкторе Михаиле Кошкине, который перед войной с фашистской Германией разрабатывает прототип нового танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом.

Картина создана продюсерской компанией "МЕДИА-ТРЕСТ" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества и при участии Министерства обороны Российской Федерации. В кинопрокат фильм "Танки" выходит 26 апреля 2018 года. Прокатчиком выступает компания 20th Century Fox.