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Многофункциональное судно обеспечения "Эльбрус" вошло в состав Северного флота

Армия и ОПК
9 апреля, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, это первый многофункциональный транспорт ледового класса, способный действовать в Арктике

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Церемония спуска на воду головного морского судна тылового обеспечения "Эльбрус", 2015 год

Церемония спуска на воду головного морского судна тылового обеспечения "Эльбрус", 2015 год

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Многофункциональное судно обеспечения "Эльбрус" в понедельник вошло в состав Северного флота, сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня в главной базе Северного флота (Североморск - прим. ТАСС) состоялась торжественная церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ на головном многофункциональном судне тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120. Судно зачислено в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота", - сказали в пресс-службе, отметив, что это первый многофункциональный транспорт ледового класса, способный действовать в Арктике.

"Эльбрус" с начала сентября 2017 года проходил серию заводских ходовых испытаний в Баренцевом море. В полигонах боевой подготовки флота были выполнены проверки энергетической установки корабля, его вспомогательных систем и механизмов при различных режимах эксплуатации.

Судно сочетает характеристики спасательного буксира и транспорта, оно может перевозить грузы при толщине льда свыше полуметра.

"Эльбрус" оснащен барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, радиолокационным и гидроакустическим оборудованием для поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна.

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