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В Ингушетии до конца 2019 года появится парк "Патриот" для воспитания молодежи

Армия и ОПК
9 апреля, 20:24 UTC+3 МАГАС МАГАС 9, апреля. /ТАСС

В парке будет находиться более 60 единиц военной техники, которую выделило Минобороны, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров

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МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Парк военно-патриотического воспитания молодежи "Патриот" появится в Ингушетии до конца 2019 года. Новый объект будет располагаться рядом с Мемориалом памяти и славы. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"До конца 2019 года в Назрани рядом с Мемориалом памяти и славы мы разобьем парк военно-патриотического воспитания "Патриот". В нем будет находится военная техника. Минобороны России выделило нам со складов списанную военную технику - более 60 единиц", - сказал Евкуров.

По его словам, руководство Министерства обороны страны заинтересовано в этом проекте, а в парк сможет приходить любой желающий.

"Минобороны заинтересовано в том, чтобы в регионах создавались такие парки для воспитания допризывной молодежи. Туда сможет прийти любой желающий, чтобы и посмотреть на военную технику и помимо прочего, там будут проводиться определенные занятия для патриотического воспитания молодежи, проведения соревнований и тренировок", - добавил руководитель региона.

Государственное унитарное предприятие "Ингушгражданпроект" уже разработало эскизный проект регионального военно-патриотического парка.

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