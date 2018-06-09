Ленинградская военно-морская база получила комплекс "Каспий" для отработки действий при ЧП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Моряки Ленинградской военно-морской базы смогут отрабатывать действия в нештатной ситуации на судне на новом учебно-тренировочном оборудовании. Современный комплекс "Каспий" поступил в учебное подразделение в Ломоносове, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Новый учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть "Каспий" поступил в учебное подразделение Ленинградской военно-морской базы, дислоцированное в Ломоносове", - говорится в сообщении.

Комплекс состоит из трех модулей: управления, борьбы с водой и пожаротушения. В нем оборудованы машинное отделение, часть открытой палубы, камбуз, каюта и трюм. Одновременно тренировка может проводится для 15 военнослужащих.

Для максимально полной визуализации учебного процесса в комплексе установлено свыше 20 имитаторов очагов пожара (колонка приема топлива, горящий двигатель, шкаф, горение кабельной трассы, твердых веществ и электрощита) и пробоин корпуса (пулевая, рваная, днищевая трещина, неплотность судовой горловины). Управление имитаторами производится с пульта руководителя занятий.

Также в состав комплекса входит дымовой лабиринт, позволяющий проводить тренировки по ориентации личного состава в условиях ограниченной видимости, и учебный класс с различными спасательными средствами и манекенами для обучения проведения сердечно-легочной реанимации.