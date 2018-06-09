Представители Восточного военного округа признаны лучшими военными поварами России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Повара Восточного военного округа победили на всеармейском этапе конкурса "Полевая кухня" в рамках Армейских международных игр. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Центрального военного округа по итогам соревнований, завершившихся в Саратовской области.

"В ходе состязаний, которые проходили в Вольском военном институте материального обеспечения, учитывались мастерство владения оружием и умение приготовить вкусную и разнообразную пищу. В общекомандном зачете победителем среди военных округов стала команда Восточного военного округа, на втором месте - команда Западного военного округа, на третьем - Южного военного округа", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, представители Восточного и Западного округов войдут в состав российской сборной для участия в международном конкурсе "Полевая кухня", который пройдет в августе этого года на военном полигоне Алабино в Московской области. Кроме российских, в международном конкурсе примут участие военные повара из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Монголии, Израиля, Узбекистана и Китая.