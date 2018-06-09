Минобороны РФ: все очаги сопротивления ИГ в Сирии находятся в контролируемых США районах

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Очаги сопротивления террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии находятся только в районах, контролируемых США. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Что касается нынешней ситуации в Сирийской Арабской Республике, рекомендуем главе Пентагона изучить карту с обстановкой в этой стране. Все оставшиеся очаги сопротивления террористов ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) в Сирии находятся только в районах, контролируемых США", - сказал Конашенков, комментируя заявления министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что Башар Асад при поддержке Ирана и России привел сирийский народ к катастрофе, а курдские формирования "Сил демократической Сирии" (СДС) - единственная организация, которой удалось в упорной борьбе одержать победу над террористами в Сирии.

Он отметил, что в сирийских провинциях, подконтрольных законным властям республики, сейчас активно восстанавливается мирная жизнь, идет разминирование населенных пунктов, работают предприятия, рынки, школы и детские сады. "Туда поступает гуманитарная помощь и продовольствие, где нет даже куска упаковки, оплаченной из бюджета США. Реальная же катастрофа для сирийского народа фиксируется ООН и правозащитниками как раз в оккупированном американскими войсками районе Эт-Танф и незаконно контролируемой США Ракке. О чем достоверно было изложено в последнем докладе Amnesty International", - подчеркнул генерал.

Конашенков также заявил, что возникновение и становление "Исламского государства" являются следствием вторжения в Ирак войск США, основная часть направляемого США сирийской оппозиции вооружения ушла в руки боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и ИГ.

"Удивлены словесными манипуляциями нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса в отношении происходящего в Сирии. Прежде всего хотели бы напомнить Мэттису, что возникновение и становление террористической организации ИГИЛ в Ираке является прямым и никем не оспариваемым следствием вторжения американских войск в эту страну под лживым предлогом якобы наличия у Саддама Хусейна химического оружия", - сказал Конашенков.

Генерал подчеркнул, что "дальнейшая экспансия группировки ИГИЛ в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой международной коалиции, в результате которого боевики ИГИЛ быстро получили контроль над основными нефтеносными районами востока Сирии и постоянный приток финансовых средств от незаконной реализации нефтепродуктов".

"Все это время Вашингтон был сосредоточен на финансировании и прямых поставках вооружения на сотни миллионов долларов вымышленной "сирийской оппозиции". Однако подавляющая часть направляемого США вооружения и боеприпасов ушла в руки боевиков сирийского филиала "Аль-Каиды" - "Джебхат ан-Нусры" и ИГИЛ, чьими целями по совпадению с политикой Вашингтона было свержение законного правительства Сирии.