"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"

В ходе прошедшей в Казани конференции "Цифровая индустрия промышленной России — 2018" директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов рассказал о том, что наша страна имеет определенные наработки по самообучающемуся оружию с искусственным интеллектом.

По его словам, необходимость, перспективность и целесообразность создания и адаптации систем искусственного интеллекта для военного применения не вызывает сомнений, и усилия по его внедрению в стоящие на вооружении и перспективные системы предпринимаются всеми ведущими странами мира. Известно, что в США на подобные разработки тратятся десятки миллиардов долларов.

В настоящее время российская армия имеет большое количество вооружений (например, системы противовоздушной и противоракетной обороны ближнего действия), работающих в автоматическом режиме от момента обнаружения цели до ее уничтожения. Однако, по мнению специалистов, эти системы с трудом можно назвать искусственным интеллектом по причине того, что "они не являются самообучаемыми, а строго следуют алгоритмам, "зашитым" разработчиками".

В 2017 году президент РФ Владимир Путин заявил, что страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, "будет властелином мира".

Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы Владимир Путин президент России

"Здесь, конечно, нельзя не отметить наработки концерна "Калашников", достигшего определенных успехов в данной сфере", — говорит Абрамов. Речь идет о созданном в концерне боевом модуле, который уже демонстрировался на форуме "Армия-2017". Тогда сообщалось, что в серию это оружие может пойти в этом году. Работа вычислительной системы модуля построена по принципу нейросетей.

Нейросеть Это быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным изначально алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.

Дистанционно управляемый модуль самостоятельно анализирует окружающую обстановку, выделяет угрожающие объекты и сам принимает решение об их уничтожении. "При этом алгоритм работы его бортового компьютера базируется на алгоритмах работы человеческого мозга, поэтому модуль способен самообучаться в процессе боевого применения", — отметили в "Калашникове".

ТАСС/Ruptly

В случае появления в "поле зрения" модуля каких-либо безоружных и не представляющих опасности людей или мирных граждан, он также самостоятельно уведет огонь в сторону пресс-служба концерна "Калашников"

Еще одна из так называемых интеллектуальных систем вооружения, показанных на форуме "Армия-2017", — бронеавтомобиль для штурмовых подразделений.

Его боевой блок с пушкой 30 мм и пулеметами 12,7 мм и 7,62 мм может вести наблюдение за полем боя и самостоятельно открывать огонь по заданным в его программе целям. "Находить их, анализировать, оценивать их опасность для обороняющихся подразделений, сигнализировать о них своему оператору, который находится на сравнительно большом расстоянии от бронемашины, и по его команде открывать огонь. А иногда и действовать самостоятельно, в автоматическом режиме, который ему может быть задан", — говорит Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС.

Развернуть Бронеавтомобиль "Тигр-М" с дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой © Виталий Кузьмин/CC BY-NC-ND 4.0 Бронеавтомобиль "Тигр-М" с дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой © Виталий Кузьмин/CC BY-NC-ND 4.0

Понятие искусственного интеллекта уже давно стало обиходным. По мнению военного эксперта журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, первое его применение началось тогда, когда потребовалось распознавание, идентификация целей. Такие элементы начали появляться в системах РЛС, стоящих на вооружении воздушной и космической разведки. "Аппараты, которые снимают изображение либо в оптико-локационном виде, либо в радиотехническом, могут производить первичную обработку на борту таких систем", — говорит он.

Создается так называемая библиотека образов (или еще говорят — сигнатура образов), которые пополняют библиотеку таких систем. И дальше, когда система замечает такого рода объекты, она может четко говорить, где и какой объект. И это упрощает, скажем так, вопросы обнаружения этих объектов и принятие решения по ним Алексей Леонков военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

Такого рода системы вошли и в бортовые вычислители систем наведения ударного оружия — крылатые ракеты. Американский президент Дональд Трамп называл их еще "умными". "Суть в том, что они также определяют, что за цель, идентифицируют ее и наносят более высокоточный удар", — поясняет Леонков.

Развернуть Пуск крылатой ракеты "Гранит" © Минобороны РФ Пуск крылатой ракеты "Гранит" © Минобороны РФ

По мнению специалистов, "образ цели" можно вводить в головку самонаведения ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". "Она летит со сверхзвуковой скоростью по квазибаллистической траектории, преодолевая систему ПВО противника, огибая рельеф местности, совершая маневры по курсу, крену и высоте, и выходит именно на ту цель, которая ей задана, — говорит военный обозреватель ТАСС. — Отсекая любые другие, в том числе и ложные, специально построенные макеты каких-то важных объектов или пунктов управления".

Искусственным интеллектом также обладают и стоящие на вооружении ВМФ РФ противокорабельные крылатые ракеты "Гранит". Ими оснащены многоцелевые подводные крейсера проекта 949А "Антей" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", флагман Северного флота.

Во время залпа "Гранитов", к примеру, по ударной авианосной группировке, ракеты распределяют между собой цели. Они как бы сами выбирают, какие из них идут на сам авианосец, какие будут поражать крейсера, фрегаты и эсминцы из его ордера Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

По его мнению, эти примеры далеко не единственные. Так, позиции ракетных комплексов стратегического назначения и шахты ракет защищают боевые блоки, которым так же задается "образ цели".

Искусственный интеллект в некоторых вооружениях очень полезен — для четкой идентификации, обработки и распределения целей. К примеру, используется в системах ПВО — зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор". "У них есть РЛС обнаружения и целеуказания "Купол", а также еще одна автоматизированная система, которая распределяет цели между этими двумя комплексами", — говорит эксперт журнала "Арсенал Отечества". Они могут работать вместе и распределять между собой цели по опасности.

Они четко определяют средства воздушного нападения и носители их. И по характеристикам этой цели (скоростная или маневрирующая, низко или высоколетящая) они расставляют приоритеты. И военнослужащий, в зависимости от складывающейся обстановки, решает, какую цель сбивать первую, а какую вторую Алексей Леонков военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

Развернуть Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и "Бук-М2" © Марина Лысцева/ТАСС Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и "Бук-М2" © Марина Лысцева/ТАСС

Леонков уточняет, что есть элементы, когда система может работать и в автоматическом режиме, но достаточно ограниченно. "Когда, например, характер целей однообразный, они летят, скажем так, с понятным алгоритмом, и тогда система может в автоматическом режиме обстрелять их достаточно быстро", — говорит он. "Бук" и "Тор" — это многоканальные системы, которые "видят четко эту обстановку" и могут обрабатывать сразу несколько целей, также как системы С-300 и С-400 "Триумф".

В мае 2018 года газета "Известия" сообщила, что ВКС РФ испытали автоматизированную систему управления (АСУ) средствами ПВО с элементами искусственного интеллекта. Она позволяет объединить в единый ударный кулак С-300 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" и современные радиолокационные системы. Новая АСУ-ПВО будет в автоматическом режиме отображать полную картину воздушной обстановки.

В принципе, это то, к чему все стремятся — обмен информацией между отдельными ракетами с тем, чтобы они сами выбирали тактику атаки и перераспределяли между собой цели. Допустим, летят несколько ракет. Одна поражает цель и за секунду до встречи с ней подает сигнал, что задание выполнено. Это позволяет не тратить ракеты на повторное уничтожение одного и того же объекта Борис Обносов глава КТРВ

Развернуть Пуск ракеты с истребителя Су-35С © Юрий Смитюк/ТАСС Пуск ракеты с истребителя Су-35С © Юрий Смитюк/ТАСС

После этого машины перераспределяют цели и продолжают атаку. "Это, так сказать, верхний уровень развития ракетной техники", — сказал в интервью газете "Известия" глава Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ) Борис Обносов.

При этом традиционные средства ПВО не потеряют свою полезность. "Известный случай был в Югославии, когда американский самолет-невидимка был обнаружен нашей старой радиолокационной станцией. Произошло это потому, что длина ее волны была большая, и она сканировала не какую-то поверхность, а искала аппарат в целом", — рассказал Обносов. Что касается самообучающихся крылатых ракет, то в России они появятся, по его мнению, к 2050 году.

Американцы давно хотят создать такой интеллект, который бы самостоятельно искал цели, принимал решение по ним и наносил удары. По мнению Леонкова, попытки поставить такие системы на беспилотники хорошо себя показывали на испытаниях, но при конкретных боевых действиях зачастую этот интеллект давал сбой и принимал неверные решения — вместо военных целей поражал гражданские.

Развернуть Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper © Isaac Brekken/Getty Images Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper © Isaac Brekken/Getty Images

В 2016 году газета The New York Times написала, что США тратят на создание оружия с искусственным интеллектом $18 млрд. Министерство обороны США с помощью таких систем стремится "радикально изменить ход боевых действий". В то время в штате Массачусетс проходили испытания автономного беспилотника, снабженного шестью пропеллерами. По данным издания, он был превращен в боевого робота, который смог найти и идентифицировать находившихся в укрытии людей, вооруженных автоматами АК-47.

Кроме того, в США разрабатываются роботизированные истребители, которые могли бы совершать рейды одновременно с пилотируемыми самолетами. Уже прошли испытания ракеты, способной самостоятельно выбирать цель, а также автоматических боевых кораблей, умеющих самостоятельно осуществлять поиск подводных лодок противника.

Пентагон тратит миллиарды долларов на то, что там называют автономными или полуавтономными системами вооружений, и стремятся создать арсенал такого оружия, которое до настоящего времени существовало лишь в голливудских фильмах и научно-фантастических произведениях The New York Times

В свою очередь, многие ученые и эксперты обеспокоены тем, что создание даже самой простой боевой системы с искусственным интеллектом может привести к глобальной гонке вооружений. Появятся полностью автономные роботы, способные убивать. "Расходы на их производство будут невелики, и они будут доступны не только для крупных держав, но и для экстремистских группировок", — делает вывод американская газета.

У американцев идут такие разработки. Они пытались делать универсального солдата из людей, но они оказались ограничены человеческими возможностями, даже если его оснастить кучей различной аппаратуры Алексей Леонков военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

Военные эксперты сходятся во мнении, что у таких "умных" систем, безусловно, есть будущее. Ведущие армии мира стараются максимально ограничить присутствие человека на поле боя под огнем противника.

Однако у искусственного интеллекта есть сильные ограничения именно в оценке обстановки, которая может отличаться от того задания, которое он получал изначально. "То есть цель может поменять место, дислокацию, применить методы маскировки и так далее. Скажем так, системы, которые полностью автономны по ведению боевых действий, отсутствуют", — уточняет военный эксперт Леонков. То, что выглядит гладко на полигонах, во время современного общевойскового боя, когда много разных факторов влияют на изменение обстановки, искусственный интеллект это не учитывает. Машина не может научиться тому, что может человек, предчувствуя те или иные ситуации, предугадывая их развитие, и при этом принимать верные решения.

Развернуть Операторы зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" © Виталий Невар/ТАСС Операторы зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" © Виталий Невар/ТАСС

Исследования по опыту, который приобретает человек, говорят, что люди, участвующие в боевых действиях, приобретают за первый год такой опыт, который искусственному интеллекту пока не под силу. А если в течение пяти лет, если человек остается в живых, являясь участником боевых действий, то такой интеллект даже рядом с ним не стоит Алексей Леонков военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"

"Человек, военный специалист, гораздо ценнее и дороже любого электронного робота. Поэтому системы с искусственным интеллектом будут все чаще и полнее входить в арсеналы ведущих армий мира", — говорит Литовкин, при этом подчеркивая, что "за ними всегда и везде будет стоять человек, не прекратив контролировать и управлять ими даже с другой половины земного шара".

Человек задает программу "электронным мозгам", контролирует их работу в качестве оператора и наладчика. Он, в конце концов, "зажигает зеленый свет" для открытия огня. "Железо с мозгами" всегда должно быть под контролем Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Подготовил Роман Азанов