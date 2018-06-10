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Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море на учения со стрельбами

Армия и ОПК
10 июня, 11:12 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 10, июня. /ТАСС

В ходе кратковременного выхода экипаж отработает отражение ударов с воздуха условного противника с различных высот и направлений

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"

Ракетный крейсер "Маршал Устинов"

© Петр Ковалев/ТАСС

МУРМАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море для выполнения практической ракетной стрельбы в полигонах боевой подготовки. Как сообщает в воскресенье пресс-служба Северного флота (СФ), стрельба будет осуществляться главным комплексом корабля.

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"Крейсер поразит крылатой ракетой "Вулкан" мишень, имитирующую крупную надводную цель", - сообщает пресс-служба.

В ходе кратковременного выхода экипаж РКР "Маршал Устинов" также отработает отражение ударов средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений, проведет учения по связи и борьбе за живучесть корабля. После завершения выполнения задач в море крейсер вернется в главную базу Северного флота - Североморск.

"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов", спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года. На вооружении корабля находятся 16 противокорабельных крылатых ракет, а также зенитные ракетные, артиллерийские и противолодочные комплексы. В составе ВМФ России действуют три ракетных крейсера: "Москва" - на Черноморском флоте, "Варяг" - на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" - на Северном.

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