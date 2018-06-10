Экипаж подводного аппарата Северного флота погрузился на предельную для подлодок глубину

МУРМАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Учение спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя "Георгий Титов" состоялось в воскресенье на верном флоте (СФ). Как сообщает пресс-служба флота, в Норвежском море экипаж АС-34 отработал рабочее погружение на глубину 500 м, которая является предельной для большинства подводных лодок.

"Погружение прошло в штатном режиме, экипаж аппарата действовал профессионально и слажено. На полукилометровой глубине подводники-спасатели проверили работу систем и механизмов, выполнили маневрирование, отработали взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна "Георгий Титов", - сообщает пресс- служба.

В учениях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно спасательных работ СФ. Мероприятия заняли несколько часов.

Помимо отработки практических действий экипажа аппарата АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.