Главком ВМФ РФ обсудил с турецким коллегой взаимодействие в Черном и Средиземном морях

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Королев обсудил с командующим Военно-морскими силами Турции адмиралом Аднаном Озбалом сотрудничество стран в военно-морской области и взаимодействие флотов в акватории Черного и Средиземного морей. Как сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало, встреча прошла в рамках визита в Санкт-Петербург турецкой военной делегации.

"В рамках визита состоялась встреча с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Владимиром Королевым в здании Главного адмиралтейства, в ходе которой обсуждался ряд вопросов развития сотрудничества между ВМФ России и ВМС Турции в военно-морской области, взаимодействия флотов двух государств в акватории Черного и Средиземного морей", - сказал он.

Дыгало также отметил, что Озбал и члены турецкой военной делегации посетили корвет "Сообразительный" ВМФ России и Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-морская академия". Кроме того, для турецкой военной делегации была организована экскурсия на крейсер "Аврора".