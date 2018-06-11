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Военные из Новосибирска стали победителями всеармейского конкурса разведчиков

Армия и ОПК
11 июня, 8:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Команда Новосибирского высшего военного командного училища начнет готовиться к Международным армейским играм

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ТАСС, 11 июня. Команда Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) стала победителем всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки", который завершился в Новосибирской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В Новосибирской области подвели итоги всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки", победителем соревнований стала команда из Новосибирска, второе и третье место заняли команды Национальной гвардии РФ и Воздушно-десантных войск. Теперь команда Новосибирского высшего военного командного училища начнет подготовку к Международным армейским играм", - сказали в пресс-службе.

Победителем в личной номинации "Лучший разведчик" стал старший матрос Евгений Петров из команды Северного флота. "Военнослужащий во время прохождения комплекса препятствий "Тропа разведчика" получил травму, но, несмотря на это, нашел в себе силы и мужество продолжить участие в следующих этапах и помочь своей команде", - уточнили в военном округе.

Всеармейский конкурс "Отличники войсковой разведки" в Новосибирской области проходил в течение 10 дней, в нем приняли участие около 200 военнослужащих - команды четырех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Национальной гвардии РФ, НВВКУ и Дальневосточного военного общевойскового училища.

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