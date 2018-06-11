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Комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" поступил на вооружение военной базы РФ в Таджикистане

Армия и ОПК
11 июня, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Комплекс предназначен для подавления систем подвижной спутниковой связи и радионавигационных систем

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" поступил на вооружение российской военной базы на территории Таджикистана. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й российской военной базы в Таджикистане получили новые станции помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2". После приема техники военнослужащие приступили к занятиям по теоретической и практической подготовке, в ходе которых экипажи станций комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" отработают задачи вскрытия радиоэлектронной обстановки и нанесения поражения радиосистемам условного противника. Также военнослужащим предстоит выполнить нормативы по специальной подготовке и перейти к практической отработке действий в составе экипажей", - сказали в пресс-службе.

Многофункциональный комплекс "Борисоглебск-2" предназначен для подавления систем подвижной спутниковой связи и радионавигационных систем, обнаружения, определения местоположения и подавления радиосетей и линий радиосвязи.

Военная база в Таджикистане - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами, дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.

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