Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Минобороны рассказали о готовящейся в Сирии провокации боевиков при содействии США

Армия и ОПК
11 июня, 14:04 дата обновления: 11 июня, 14:25 UTC+3

По данным ведомства, для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения" в населенный пункт Хакль Аль-Джафра ранее завезли баллоны с хлором

Поделиться
Материал из 1 страницы
Город Дейр-эз-Зор

Город Дейр-эз-Зор

© AP Photo

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Боевики "Сирийской свободной армии" (ССА) при участии американского спецназа готовят в сирийской провинции Дейр-эз-Зор провокацию с применением хлора, чтобы дать США и коалиции повод для нового удара по гособъектам Сирии. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Смотрите также

Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

"По информации, подтвержденной по трем независимым каналам в Сирии, командование так называемой "Сирийской свободной армии" при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьезную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор", - сказал генерал.

Конашенков уточнил, что для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения" боевиками ССА в населенный пункт Хакль Аль-Джафра провинции Дейр-эз-Зор завезены баллоны с хлором. "Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата", - добавил генерал.

Конашенков подчеркнул, что Минобороны России предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии.

В начале апреля ряд НПО, в том числе "Белые каски", распространили сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование этого района, но не нашли там следов применения химоружия. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтвержденной информацией о химатаке, нанесли массированный удар по Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Военная операция США в Сирии
Страны
США Сирия Россия Франция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минобороны рассказали о готовящейся в Сирии провокации боевиков при содействии США
2
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
3
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
4
Мария Шарапова осталась без реванша
5
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
6
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
7
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости