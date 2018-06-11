В Минобороны рассказали о готовящейся в Сирии провокации боевиков при содействии США

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Боевики "Сирийской свободной армии" (ССА) при участии американского спецназа готовят в сирийской провинции Дейр-эз-Зор провокацию с применением хлора, чтобы дать США и коалиции повод для нового удара по гособъектам Сирии. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"По информации, подтвержденной по трем независимым каналам в Сирии, командование так называемой "Сирийской свободной армии" при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьезную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор", - сказал генерал.

Конашенков уточнил, что для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения" боевиками ССА в населенный пункт Хакль Аль-Джафра провинции Дейр-эз-Зор завезены баллоны с хлором. "Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии и оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата", - добавил генерал.

Конашенков подчеркнул, что Минобороны России предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии.

В начале апреля ряд НПО, в том числе "Белые каски", распространили сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование этого района, но не нашли там следов применения химоружия. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтвержденной информацией о химатаке, нанесли массированный удар по Сирии.