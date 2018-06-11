Налет экипажей ВКС с начала года составил более 130 тыс. часов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Летчики Военно-космических сил (ВКС) РФ налетали более 130 тыс. часов в текущем году. Об этом сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе подготовки объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил налет авиации составил более 130 тыс. часов. При этом выполнено более 14 тыс. бомбометаний и пусков авиационных ракет, более 300 самолетовылетов для обеспечения деятельности войск", - говорится в сообщении.

За этот период также были проведены два отборочных и всеармейский этап конкурса "Авиадартс-2018", победители которого представят сборную России на международных соревнованиях в августе этого года, добавили в ведомстве.