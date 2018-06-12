Гендиректор "Техмаша": Россию пытаются вытеснить с мирового рынка вооружений

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Санкционная политика США и стран Западной Европы направлена на вытеснение России с мирового рынка вооружений путем нечестной конкуренции. Об этом ТАСС на международной выставке вооружений и военной техники Eurosatory 2018 сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" (входит в ГК "Ростех") Владимир Лепин.

"В настоящее время наглядно заметна тенденция ведущих стран Западной Европы и США к вытеснению России с мирового рынка вооружений, и текущая выставка Eurosatory, на которой в связи с санкционной политикой отсутствуют ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса и компания "Рособоронэкспорт", наглядно это демонстрирует", - сообщил Лепин.

По его словам, это является очередным примером недобросовестной конкуренции. "Наши системы не уступают западным аналогам и зачастую превосходят их по тактико-техническим характеристикам", - отметил он.

В свою очередь, военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что организаторы Eurosatory 2018 особо контролируют стенды трех участвующих в работе выставки российских компаний. "Представители министерства торговли Франции тщательно осматривают наши стенды на предмет наличия продукции военного назначения и даже ее макетов", - сообщил он.