Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор "Техмаша": Россию пытаются вытеснить с мирового рынка вооружений

Армия и ОПК
12 июня, 14:52 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, июня. /ТАСС

Владимир Лепин считает, что отсутствие ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Eurosatory 2018 является примером недобросовестной конкуренции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Санкционная политика США и стран Западной Европы направлена на вытеснение России с мирового рынка вооружений путем нечестной конкуренции. Об этом ТАСС на международной выставке вооружений и военной техники Eurosatory 2018 сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" (входит в ГК "Ростех") Владимир Лепин.

"В настоящее время наглядно заметна тенденция ведущих стран Западной Европы и США к вытеснению России с мирового рынка вооружений, и текущая выставка Eurosatory, на которой в связи с санкционной политикой отсутствуют ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса и компания "Рособоронэкспорт", наглядно это демонстрирует", - сообщил Лепин.

По его словам, это является очередным примером недобросовестной конкуренции. "Наши системы не уступают западным аналогам и зачастую превосходят их по тактико-техническим характеристикам", - отметил он.

В свою очередь, военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что организаторы Eurosatory 2018 особо контролируют стенды трех участвующих в работе выставки российских компаний. "Представители министерства торговли Франции тщательно осматривают наши стенды на предмет наличия продукции военного назначения и даже ее макетов", - сообщил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Капитан столкнувшегося с баржей катамарана на Волге был пьян
4
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
5
Умер кардиохирург Яков Бранд
6
В Волгограде завершилась поисковая операция на месте столкновения баржи и катамарана
7
Волгоградские власти подтвердили, что катамараном управлял экс-глава Калачевского района
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости