Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большой десантный корабль "Иван Грен" с конца июня будет в составе ВМФ России

Армия и ОПК
12 июня, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, судно построено на заводе "Янтарь" в Калининграде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Большой десантный корабль проекта "Иван Грен"

Большой десантный корабль проекта "Иван Грен"

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", головное судно этого проекта, войдет в состав ВМФ России до конца июня текущего года, сообщил во вторник представитель Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

СПЕЦПРОЕКТ

Боевые корабли ВМФ России

ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

"Иван Грен" войдет в состав Военно-морского флота России до конца июня месяца текущего года. "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711 разработки ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро", построен на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, - сказал Дыгало.

По его словам, завод продолжает строительство первого серийного корабля этого проекта - "Петр Моргунов", заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что "Иван Грен", завершил программу госиспытаний и в ближайшее время будет передан заказчику. Государственные испытания корабля начались в ноябре 2017 года, однако в конце декабря были приостановлены заказчиком для устранения выявленных технических проблем. В марте на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что позволило 3 апреля 2018 года возобновить госиспытания.

"Иван Грен" был заложен по заказу Министерства обороны РФ в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

Завод "Янтарь" построил по этому проекту два корабля. Завершающий серию БДК "Петр Моргунов" должен быть передан ВМФ до конца 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: результат от новых санкций США будет нулевой
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В ДНР назвали информационным вбросом заявление Киева о разрушении дамбы завода в Торецке
4
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
5
Трамп и Ким: чего ждать после завершения саммита
6
Кораблекрушения и несчастные случаи с жертвами на внутренних водных путях с 2000 г. Досье
7
Следователи считают владельца катамарана виновником столкновения с баржей на Волге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости