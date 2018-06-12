Большой десантный корабль "Иван Грен" с конца июня будет в составе ВМФ России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", головное судно этого проекта, войдет в состав ВМФ России до конца июня текущего года, сообщил во вторник представитель Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

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"Иван Грен" войдет в состав Военно-морского флота России до конца июня месяца текущего года. "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711 разработки ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро", построен на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, - сказал Дыгало.

По его словам, завод продолжает строительство первого серийного корабля этого проекта - "Петр Моргунов", заложенного в июне 2015 года и спущенного на воду 25 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что "Иван Грен", завершил программу госиспытаний и в ближайшее время будет передан заказчику. Государственные испытания корабля начались в ноябре 2017 года, однако в конце декабря были приостановлены заказчиком для устранения выявленных технических проблем. В марте на основании заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ по всем проблемным вопросам были оформлены решения заказчика, что позволило 3 апреля 2018 года возобновить госиспытания.

"Иван Грен" был заложен по заказу Министерства обороны РФ в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

Завод "Янтарь" построил по этому проекту два корабля. Завершающий серию БДК "Петр Моргунов" должен быть передан ВМФ до конца 2018 года.