Более 15 тыс. юнармейцев познакомились с боевой техникой в частях ЗВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. воспитанников движения Юнармия посетили подразделения Западного военного округа в выходные, приуроченные ко Дню России. Ребята побывали на военных кораблях, попробовали себя в роли боевых пилотов за штурвалом специального тренажера, смогли посидеть на месте механика-водителя танка, сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО.

"Более 15 тыс. юнармейцев накануне и в День России познакомились с новейшими боевыми самолетами, кораблями и танками", - отметили ТАСС в пресс-службе округа.

Так, в Калининградской области и Санкт-Петербурге юнармейцы посетили объекты Балтийского флота. Они осмотрели дизель-электрическую подводную лодку "Дмитров", корвет "Сообразительный", гидрографический катер "Евгений Гницевич", учебный корабль "Смольный", малый ракетный корабль "Серпухов", патрульный катер "Раптор" и крейсер "Аврора".

В ходе экскурсий на аэродромы в Тверской, Воронежской и Курской областях ребята смогли посидеть в кабинах многоцелевых истребителей Су-30СМ, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-24. При этом летчики рассказали школьникам об устройстве боевых самолетов, работе экипажа, а также дали урок летного мастерства на специальном тренажере для обучения личного состава.

В Псковской области в бригаде ЗВО участники Юнармии побывали внутри бронеавтомобилей "Тигр", "Рысь" и "Тайфун". Юнармейцы Московской области посетили расположение Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий, где офицеры-танкисты познакомили их с современными танками Т-72Б-3, Т-80У. Каждый юнармеец смог побывать на месте механика-водителя и командира танка.