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Посетители армейского форума впервые смогут увидеть танк "Армата" в свободном доступе

Армия и ОПК
13 июня, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Главными боевыми характеристиками танка являются высокая степень пассивной и активной броневой защиты

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новейший российский боевой танк Т-14 на платформе "Армата" будет представлен на форуме "Армия - 2018", который пройдет на территории подмосковного парка "Патриот" с 21 по 26 августа 2018 года. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Танк будет экспонирован на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей", сказали в военном ведомстве.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", впервые публично показали на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее Дмитрий Рогозин, который в ранге вице-премьера курировал ВПК, сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.

Танк нового поколения "Армата" практически по всем характеристикам превосходит как серийные отечественные танки, так и лучшие иностранные. Его главными боевыми характеристиками являются высокая степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой он превосходит любые другие виды бронетехники; высокая подвижность и проходимость, большая огневая мощь. Танк вооружен 125-мм пушкой нового поколения с перспективным боекомплектом и цифровой системой управления огнем.

Также Т-14 оборудован самыми современными комплексами бортового оборудования, рабочие места членов экипажа оснащены видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением. Кроме того, за счет использования технологий "стелс" существенно снижена заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения.

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