Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 30 тыс. военных задействованы в тренировке по защите от оружия массового поражения

Армия и ОПК
13 июня, 7:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июня. /ТАСС

Военнослужащие выполнили разведку местности и определили типы условно примененного оружия, нейтрализовали очаги поражения и приступили к обеззараживанию местности и дезинфекции военной техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. бойцов Западного военного округа (ЗВО) и Балтийского флота участвуют в масштабных тренировках по защите от применения оружия массового поражения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Сегодня в соединениях и воинских частях Западного военного округа и Балтийского флота стартовала тренировка по защите от оружия массового поражения, в которой задействовано более 30 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц боевой и специальной техники", - рассказали в ЗВО.

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты выполнили разведку местности и определили типы условно примененного оружия, нейтрализовали очаги поражения и приступили к обеззараживанию местности, дегазации, дезактивации и дезинфекции военной техники.

На военных аэродромах развернуты пункты спецобработки, куда для ликвидации последствий условного заражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М " и зенитных ракетных комплексов "С-400".

Тренировка проходит в частях ЗВО, дислоцированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской, Псковской и Нижегородской областях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Курская область Псковская область Смоленская область Ивановская область Воронежская область Ленинградская область Нижегородская область Калининградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
2
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
Скопье и Афины достигли соглашения о новом названии Македонии
5
Трамп сообщил, что удар США по Сирии в 2017 году был предостережением Китаю
6
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
7
В СК подтвердили опознание всех жертв столкновения катамарана и баржи на Волге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости