Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 50 бронетранспортеров БТР-82А и бронированных "КамАЗов" получили разведчики в Чечне

Армия и ОПК
13 июня, 7:57 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, июня. /ТАСС

Разведчики мотострелкового соединения уже задействовали новую технику в стартовавших тактико-специальных учениях

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Более 50 бронетранспортеров и специальных автомобилей получили разведчики мотострелкового соединения, дислоцированного на территории Чечни. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более новых 50 бронетранспортеров БТР-82А и бронированных "КамАЗов" "Мустанг" уже задействованы разведчиками в ходе стартовавших в среду тактико-специальных учений", - отметил Астафьев.

Он уточнил, что разведчики мотострелковой дивизии используют спецавтомобили на полигонах "Альпийский", "Гвардеец" и "Калиновский" в Чечне, где участвуют свыше двух тысяч военнослужащих.

Более 300 разведчиков после марша выполнят боевые стрельбы из вооружения новых БТР-82А, а на "Мустангах" совершат марши в экстремальных условиях горно-лесистой местности с выполнением контрдиверсионных мероприятий, дополнил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
2
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
3
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
4
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Трамп раскритиковал Роберта де Ниро, нецензурно выразившегося в его адрес
7
Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости