Более тысячи военных участвуют в учениях в горах Дагестана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Совместное учение артиллеристов 58-й общевойсковой армии с участием подразделений различных родов войск началось на горном полигоне в Дагестане. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более одной тысячи военнослужащих приступили к выполнению совместных учебно-боевых задач разведывательно-огневых контуров в составе реактивных и самоходных дивизионов, а также минометных батарей", - отметил Астафьев.

В ходе трехдневных учений на общевойсковом полигоне "Дальний" в тесном взаимодействии с артиллеристами учебно-боевые задачи выполнят инженерные подразделения, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, связи, разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Всего на полигоне задействовано более 200 единиц боевой техники.