Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более тысячи военных участвуют в учениях в горах Дагестана

Армия и ОПК
13 июня, 8:24 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, июня. /ТАСС

Учебно-боевые задачи выполнят инженерные подразделения, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, связи, разведки и расчеты БПЛА

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Совместное учение артиллеристов 58-й общевойсковой армии с участием подразделений различных родов войск началось на горном полигоне в Дагестане. Об этом сообщил журналистам  руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более одной тысячи военнослужащих приступили к выполнению совместных учебно-боевых задач разведывательно-огневых контуров в составе реактивных и самоходных дивизионов, а также минометных батарей", - отметил Астафьев.

В ходе трехдневных учений на общевойсковом полигоне "Дальний" в тесном взаимодействии с артиллеристами учебно-боевые задачи выполнят инженерные подразделения, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, связи, разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Всего на полигоне задействовано более 200 единиц боевой техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
2
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
3
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
4
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Трамп раскритиковал Роберта де Ниро, нецензурно выразившегося в его адрес
7
Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости