Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные в Сибири получили первые восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок"

Армия и ОПК
13 июня, 9:23 дата обновления: 13 июня, 9:27 UTC+3

Машины поступили в артиллерийскую бригаду Центрального военного округа в Кемеровской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
Боевой модуль "Бережок" на БМП-2 на сборочном участке АО "Щегловский вал" (Тула)

Боевой модуль "Бережок" на БМП-2 на сборочном участке АО "Щегловский вал" (Тула)

© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Артиллерийская бригада Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области первая в округе получила на вооружение восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Об этом в среду сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Артиллеристы из Кемеровской области получили первую партию модернизированных боевых машин пехоты. По гособоронзаказу поступило восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Это первая поставка данной техники в Центральном военном округе", - сказали в пресс-службе.

БМП-2М - модификация БМП-2 с боевым модулем "Бережок". Машина предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении машины находятся автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.
Обитаемый двухместный боевой модуль "Бережок" - это классическая башня БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В боевом модуле вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
2
Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по МН17
3
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
6
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости