Военные в Сибири получили первые восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Артиллерийская бригада Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области первая в округе получила на вооружение восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Об этом в среду сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Артиллеристы из Кемеровской области получили первую партию модернизированных боевых машин пехоты. По гособоронзаказу поступило восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Это первая поставка данной техники в Центральном военном округе", - сказали в пресс-службе.

БМП-2М - модификация БМП-2 с боевым модулем "Бережок". Машина предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении машины находятся автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.

Обитаемый двухместный боевой модуль "Бережок" - это классическая башня БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В боевом модуле вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты.