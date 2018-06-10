Воздушный парад военно-транспортной авиации состоялся в Тверской области

ТАСС, 10 июня. Авипарад с участием самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации состоялся на аэродроме Мигалово в Тверской области в честь 75-летия со дня образования 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и 196-го военно-транспортного авиационного полка. Были задействованы более 20 единиц воздушной техники, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Военнослужащие 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии прошли торжественным маршем. Центральным и самым зрелищным событием праздника стал воздушный показ авиационной техники военно-транспортной авиации. В небе над аэродромом зрители увидели самолеты Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ан-124, А-50, Ил-22, Ил-76, Ту-134, а также вертолеты Ми-8", - говорится в сообщении.

Кульминацией воздушного парада стал пролет трех Ил-76 со сбросом 42 тонн воды, окрашенной в цвета российского триколора и трех Ил-76 с отстрелом тепловых ловушек. В честь праздника аэродром Мигалово открыт для всех желающих. На площадке организованы наземный показ авиационной, военной техники и вооружения, концертная программа, показательные выступления парашютистов и авиамоделистов, полеты воздушных шаров, также работают пункты отбора на военную службу по контракту.

"Жители Тверской области по праву гордятся тем, что на территории региона дислоцируется ваша прославленная воинская часть. Сегодня военнослужащие дивизии постоянно подтверждают свой высокий профессионализм", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на торжественном открытии праздника и вручил летчикам и ветеранам службы региональные и ведомственные награды.

Как сообщалось ранее, летчики военно-транспортной авиации (ВТА) отметят свой профессиональный праздник 10 июня в Твери. 1 июня исполнилось 87 лет со дня создания военно-транспортной авиации.

12 гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия была сформирована в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны соединение вело боевые действия на Воронежском, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий дивизия награждена орденом Красного Знамени. На тверском аэродроме Мигалово дивизия базируется с 1981 года.