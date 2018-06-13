Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новое российское оружие применят на учениях "Славянское братство - 2018"

Армия и ОПК
13 июня, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Маневры пройдут с 18 по 28 июня в Краснодарском крае

Поделиться
Материал из 1 страницы
Боевая машина десанта БМД-4М

Боевая машина десанта БМД-4М

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новые виды вооружения впервые будут задействованы на международных учениях "Славянское братство - 2018" в июне, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Под Новороссийском в ходе проведения российско-сербско-белорусских тактических учений "Славянское братство - 2018" впервые будут задействованы новые образцы военной техники и вооружения - БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" и 2С25 "Спрут-СД", состоящие на вооружении подразделений Воздушно-десантных войск", - сообщили в ведомстве.

РФ на маневрах представит усиленный батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ (700 военных). Также в "Славянском братстве" от российской стороны будут участвовать подразделения фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа и самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Учения пройдут с 18 по 28 июня на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае. Общее руководство маневрами возложено на заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
2
Российские учителя поддерживают уволенную омскую учительницу фотографиями в купальниках
3
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика
6
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости