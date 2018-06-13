Гендиректор концерна "Калашников" назначен заместителем министра обороны

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил генерального директора концерна "Калашников" Алексея Криворучко заместителем министра обороны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Криворучко Алексея Юрьевича заместителем министра обороны Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

В конце прошлого месяца Криворучко досрочно покинул кресло гендиректора "Транскомплектхолдинга", а также оставил должность гендиректора "Аэроэкспресса", которую занимал с февраля 2010 года. В июне Криворучко покинул также пост главы контролирующей концерн "Калашников" компании "ТКХ-Инвест". 5 июня сообщалось, что он передал долю в размере 50% в контролирующей концерн компании "ТКХ-Инвест" в доверительное управление.