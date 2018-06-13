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Гендиректор концерна "Калашников" назначен заместителем министра обороны

Армия и ОПК
13 июня, 15:46 дата обновления: 13 июня, 16:10 UTC+3

Президент РФ подписал указ о назначении Алексея Криворучко замглавы оборонного ведомства

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил генерального директора концерна "Калашников" Алексея Криворучко заместителем министра обороны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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"Назначить Криворучко Алексея Юрьевича заместителем министра обороны Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

В конце прошлого месяца Криворучко досрочно покинул кресло гендиректора "Транскомплектхолдинга", а также оставил должность гендиректора "Аэроэкспресса", которую занимал с февраля 2010 года. В июне Криворучко покинул также пост главы контролирующей концерн "Калашников" компании "ТКХ-Инвест". 5 июня сообщалось, что он передал долю в размере 50% в контролирующей концерн компании "ТКХ-Инвест" в доверительное управление.

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