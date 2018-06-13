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Владимир Дмитриев назначен и.о. гендиректора концерна "Калашников"

Армия и ОПК
13 июня, 16:15 дата обновления: 13 июня, 16:43 UTC+3

До этого Дмитриев занимал должность заместителя гендиректора по маркетингу и продажам

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Владимир Дмитриев

Владимир Дмитриев

© АО Концерн "Калашников"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Владимир Дмитриев с 13 июня назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора концерна "Калашников". До этого он занимал должность заместителя гендиректора по маркетингу и продажам концерна, сообщил концерн.

Дмитриев сменил Алексея Криворучко, которого президент России Владимир Путин назначил заместителем министра обороны РФ.

"Нашим приоритетом остается повышение эффективности операционной деятельности всех предприятий входящих в концерн, увеличение объемов производства и прибыли от продаж, а также разработка и вывод на рынок новых перспективных изделий гражданского и военного назначения", - цитирует пресс-служба слова Дмитриева.

С 2004-го по 2011 год Дмитриев работал в Toyota Motor Russia. В 2012 году был директором по маркетингу и продажам бренда Lexus в России, в 2012-2015 годах - директором по маркетингу бренда Nissan в России, Украине, Казахстане и Белоруссии.

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