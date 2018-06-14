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Военный учебный центр в Саратове получит на вооружение новые самоходные пушки и орудия

Армия и ОПК
14 июня, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

631-й учебный центр боевого применения является единственным в ВС РФ местом подготовки младших специалистов для артиллерийских подразделений

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ТАСС, 14 июня.631-й учебный центр боевого применения артиллерии в Саратове до конца года получит на вооружение новые самоходные пушки "Гиацинт-С" и орудия "Нона-С". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

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"Два модернизированных самоходных орудия "Нона-С" и шесть самоходных пушек "Гиацинт-С" получит до конца года на вооружение 631-й учебный центр боевого применения артиллерии в Саратове. Новая техника позволит учебному центру два раза в год готовить младших специалистов для артиллерийских подразделений со знанием данных образцов", - сказали в пресс-службе.

Орудие "Нона-С" предназначено для уничтожения и подавления огневых средств противника, живой силы, поражения артиллерийских минометных батарей, бронецелей, ракетных установок и пунктов управления противника на удалении до 12,5 км.

Пушка "Гиацинт-С" предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, разрушения долговременных огневых точек и полевых сооружений, для подавления тылов и пунктов управления, для борьбы с тяжелой самоходной артиллерией и с танками противника.

631-й учебный центр боевого применения (артиллерии) является единственным в Вооруженных силах РФ местом подготовки младших специалистов для артиллерийских подразделений. В нем ежегодно для войск готовят более 1 тыс. солдат и сержантов.

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