Стратегические учения "Центр" пройдут в августе-сентябре 2019 года

ЧЕБАРКУЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев пригласил военных стран СНГ посетить в качестве наблюдателей стратегические командно-штабные учения "Центр", которые планируется провести в августе-сентябре 2019 года.

"Хотелось бы отметить, что в следующем году российскими Вооруженными силами будет проводиться учения "Центр-2019". Предлагается рассмотреть возможность направления установленным порядком вашими оборонными ведомствами из числа членов нашего координационного комитета на данное мероприятие для обмена мнениями по окончании учений о качестве решения учебно-боевых задач", - сказал Бувальцев на заседании Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны стран СНГ.

В беседе с журналистами он сообщил, что учения планируется провести в августе-сентябре 2019 года на территории Центрального военного округа.

Говоря о прошедшем заседании, генерал-лейтенант отметил, что второе заседание комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств СНГ прошло конструктивно и был намечен план работы на следующий год.

"Наряду с вопросами проведения совместных мероприятий по подготовке подразделений вооруженных сил содружества были рассмотрены перспективы тренажеростроения. Все участники заседания приглашены на Международный военно-технический форум "Армия-2018", который пройдет в Москве с 21 по 26 августа, где планируется обсудить эти вопросы", - добавил Бувальцев.