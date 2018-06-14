Корпусные конструкции для "Арктик СПГ-2" будут делать верфи в Северодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Судостроительные предприятия "Севмашпредприятие" и "Звездочка", расположенные в Северодвинске, будут участвовать в строительстве корпусных конструкций для проекта "Арктик СПГ-2", сообщил журналистам в Архангельске на международном форуме "Судостроение в Арктике" директор департамент маркетинга АО "Объединенная судостроительная корпорация" Илья Пантелеев.

"И "Звездочка", и "Севмаш" готовы на текущем этапе участвовать в проекте "Арктик СПГ-2", сейчас идет переквалификация, которая предусматривает строительство корпусных конструкций для данного проекта. На текущий момент весь объем конструкций распределен по модулям верфей ОСК. Объем конструкций достаточно большой, и невозможно одному предприятию, которые входят в ОСК, охватить целый производственный цикл", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что перед предприятиями военного судостроения поставлена задача довести объем гражданского судостроения до 45-50%. "Севмаш, "Звездочка", "Красная Кузница" позволяют это сделать. Естественно, все это нужно координировать с государственной программой вооружения, которая на данный момент сформирована", - сказал представитель ОСК.

"Арктик СПГ-2" - проект компании "Новатэк" по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.