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На Северном флоте открыли памятник генералу Варенникову

Армия и ОПК
14 июня, 17:12 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 14, июня. /ТАСС

Памятник установлен возле парадного входа в штаб мотострелковой арктической бригады в Алакуртти

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МУРМАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Памятник генералу Валентину Варенникову, прошедшему Великую Отечественную войну, командовавшему советскими войсками в Афганистане и подразделениями Минобороны во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС открыт в Мурманской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Северного флота.

"Сегодня в пункте постоянной дислокации отдельной мотострелковой арктической бригады Северного флота Алакуртти в Мурманской области состоялось открытие бронзового бюста выдающегося военачальника и государственного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза генерала армии Валентина Варенникова", - сообщает пресс-служба.

Памятник установлен возле парадного входа в штаб соединения. Право снять полотняный покров с бюста было предоставлено командующему флотом адмиралу Николаю Евменову, председателю общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил России, генеральному инспектору Министерства обороны РФ генералу армии Виктору Ермакову и внучке Варенникова Елене. В торжественной церемонии открытия также приняли участие заслуженные военачальники и ветераны, лично знавшие генерала, представители руководства Мурманской области, региональных общественных организаций личный состав арктической бригады и юнармейцы.

В память о прославленном генерале был дан троекратный артиллерийский и автоматный залп. Бюст генерала армии Варенникова - это первый памятник этому выдающемуся военачальнику, установленный на территории российской воинской части. Внучка Валентина Ивановича отметила большое портретное сходство открытого бюста с дедом.

Валентин Варенников прошел Великую Отечественною войну от Сталинграда до Берлина, участвовал в Параде Победы 1945 года. В послевоенный период почти 15 лет прослужил в Кольском Заполярье. В 1980-е годы он успешно командовал советскими войсками в Афганистане, руководил подразделениями Минобороны при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1988 году удостоен высшего звания - Героя Советского Союза. С 1989 по 1991 год занимал должность заместителя министра обороны - главнокомандующего Сухопутными войсками СССР. Был депутатом Госдумы России трех созывов. Умер Варенников 6 мая 2009 года.

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